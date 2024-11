Rouen. Elles donnent des cours de droit aux détenus : "Ce sont des personnes très curieuses"

Lancée en avril, l'antenne rouennaise de l'association Albin organise des conférences d'enseignement universitaire en milieu carcéral. A sa tête, deux étudiantes en droit, Maryna Quemard et Lyna El Arrass.

Comment se passent vos interventions ?

L.E.A. : "On leur fait part de notre point de vue sur l'actualité par le prisme du droit. A titre d'exemple, lors de notre première intervention à Rouen, on a abordé le droit à la vie en donnant la vision européenne et la vision française de ce droit. C'est une façon pour eux de mieux comprendre ce qu'il se dit à la télévision et avoir un regard éclairé sur la question. Les cours universitaires existent en prison mais tout doit se faire par enseignement à distance. Malheureusement toutes les filières ne le proposent pas."

Quels ont été les rapports entre vous

et les détenus ?

M.Q. : "On a été surprises de voir que ce sont des personnes très curieuses avec une grande culture générale et très au fait de l'actualité puisqu'ils lisent beaucoup et regardent beaucoup la télévision. Il y avait beaucoup d'interactions."

L.E.A. : "Participer à ce genre de conférence peut aussi, pour certains, jouer en leur faveur lorsqu'ils demandent des aménagements de peine par exemple."

Les conférences se limitent-elles

au droit ?

L.E.A. : "On est trois à quatre intervenants en droit et autant en histoire mais on cherche de nouveaux bénévoles dans d'autres disciplines comme la communication et le marketing. On va essayer de recruter aussi un prof de théâtre."

M.Q. : "L'idée est de faire une conférence par mois pour un maximum de 15 détenus à chaque fois."

Pratique. La prochaine conférence aura lieu le 10 décembre à la maison de Rouen sur le thème de la démocratie. D'autres pourraient suivre l'an prochain à la maison d'arrêt de Val-de-Reuil. Pour les détenus, chaque atelier est sur la base du volontariat. L'association née à Clermont-Ferrand fédère plus de 200 bénévoles à l'échelle nationale dont une dizaine à Rouen. L'antenne normande lance justement un appel à bénévoles pour grossir ses rangs.