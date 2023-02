Le Havre. Le Normandy : déjà 10 000 € récoltés en financement participatif

Redonner vie à un théâtre art déco : l'idée semble plaire aux internautes. Deux ans après le début des travaux au Normandy du Havre, et après la rénovation de la façade, une nouvelle phase s'est ouverte mercredi 1er février avec un financement participatif. "La somme récoltée déterminera le chantier prioritaire", rappelait Jessy Spahija, le propriétaire des lieux, il y a quelques semaines. Avec 20 000 €, le local technique pourra être financé, avec 50 000 € ce seront les sanitaires, avec 70 000 € les loges. "Et si l'on arrive à atteindre les 100 000 €, on pourra refaire le hall d'entrée du Normandy, façon Folies Bergères, ce serait très classe", soulignait le boss du Normandy.

De belles contreparties

Le public semble bien parti pour faire avancer le projet : deux jours après le lancement de la cagnotte, la moitié du premier palier est déjà atteinte, soit plus de 10 000 € récoltés. Si bien que certaines contreparties, proposées via la plateforme Ulule, ne sont déjà plus disponibles, notamment une digigraphie originale de l'artiste havrais Mascarade.

Pour aider à la rénovation du Normandy, rendez-vous sur ulule.com.