Le Havre. Les travaux se poursuivent au Normandy, bientôt un financement participatif

Dans la grande salle du Normandy se dresse un immense échafaudage au Havre. Après la façade, les travaux intérieurs ont en effet démarré dans l'ancien cinéma-théâtre du Havre. "On a fait le plus dur, le bâtiment est désormais hors d'eau et hors d'air, il est sauvé, note Jessy Spahija, le propriétaire des lieux, l'échafaudage a permis de décaper toute la structure métallique. On est en train de mettre en place la nouvelle couverture avant le faux plafond phonique et acoustique pour l'exploitation future de la salle." Il espère disposer d'un "toit tout neuf" au printemps prochain.

Le sous-sol en travaux

En attendant, le chantier s'est étendu au sous-sol, malgré "les difficultés d'approvisionnement et les prix plus élevés" des matériaux. Des murs sont tombés, exit les anciens urinoirs. "Nous avons refait l'intégralité des évacuations d'eaux pluviales et usées, la plomberie, la dalle dans les sanitaires, le futur local technique…", énumère le propriétaire. Le carrelage du tout premier bar du Normandy a été mis au jour.

Une cathédrale d'acier dans la grande salle.

Après presque deux ans d'autofinancement, Jessy Spahija s'est désormais fixé un objectif : "Ce serait poétique de rouvrir en 2024, 90 ans après la première inauguration." Pour cela, il fera pour la première fois appel au public à travers un financement participatif sur la plateforme Ulule, à partir du mercredi 1er février. "Les gens me demandent souvent comment ils pourraient aider. On recherche aussi des entreprises partenaires, des mécènes, ce qui apporterait un coup de boost pour tenir les dates prévues."

La somme récoltée déterminera le chantier prioritaire. Avec 50 000 €, les sanitaires pourront être entièrement refaits. Avec 70 000 €, ce sont les loges. "Et si l'on arrive à atteindre les 100 000 €, on pourra refaire le hall d'entrée du Normandy, façon Folies Bergères, ce serait très classe".

Les murs sont tombés au sous-sol.