Le point de chute des baroudeurs

Cette ancienne teinturerie, qui date du 18e siècle, accueille depuis mars 2010 les touristes et étrangers du monde entier venus contempler les richesses haut-normandes. Différente d’un complexe hôtelier, l’Auberge de jeunesse du Robec dispose d’une centaine de couchages avec plusieurs formules.

“Rencontre et échange”

“Nous accueillons aussi bien des groupes que des personnes seules. Il est possible d’être en chambre partagée ou individuelle avec une cuisine pour se restaurer soit-même”, explique Julie Labbé, responsable d’accueil de l’Auberge de jeunesse du Robec. Entre 20 et 30 € la nuitée, le concept des auberges de jeunesse est souvent méconnu du grand public. “On essaie de de remettre au goût du jour des valeurs peut-être un peu oubliées aujourd’hui, comme le dialogue, l’échange, permettre aux gens de se rencontrer et communiquer tout en restant autonome et libre de faire ce qu’ils veulent”, ajoute la responsable. Le chemin du Robec, devenu chemin de Compostelle, devrait attirer également de nombreux pèlerins. Un moyen de visiter au passage la ville aux cent clochers.