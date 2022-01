Memoranda : la lecture gourmande

Un café et un nombre incalculable de livres! Il est possible, par contre, de quantifier les gâteaux préparés par la cuisinière de cette librairie. Voilà qui sonne étrangement : de la cuisine entre deux étagères de livres. C'est pourtant bien le principe de la librairie Memoranda, lieu mythique pour tous les dévoreurs de bonnes pages à Caen. Mais aussi, pour les dévoreurs de bon gâteaux, à consommer donc avec un thé et de la bonne littérature. Ici, le livre est roi depuis 1984, quand Silviane Lamerant reprend le magasin que l'on connaît aujourd'hui.



Barbey de passage

En 1990, la gérante des lieux investit le premier étage, au-dessus de la librairie où vivait un ménage, et agrandi son «espace livre». C’est à ce moment que l’idée d’un café, d’une oasis où la lecture est autorisée, traverse son esprit. «Au départ c’est surtout la psychanalyse et les sciences humaines qui m’ont poussée à reprendre la librairie du 19 rue des Croisiers» , explique Silvianne Lamerant. À l’époque des anciens propriétaires, les livres étaient loués. Aujourd’hui, il sont vendus, revendus ou repris. «Nous recevons de nombreux étudiants qui viennent faire leurs courses en livres pour l’année» . Memoranda, du nom du journal de Jules Barbey d’Aurevilly, le célèbre écrivain du XIXème, originaire de Saint-Sauveur-le-Vicomte dans la Manche. Un auteur auquel est particulièrement sensible Silviane Lamerant, un auteur qui se rendait d’ailleurs souvent à Caen où un de ses amis libraires avait ses petites affaires, et lui ses petites habitudes. S’il était de notre temps, Barbey d’Aurevilly fréquenterait certainement la librairie Memoranda. Tout comme les habitués que croise parfois quotidiennement Sylviane Lamerant. «Nos clients sont des lecteurs assidus mais aussi des gens qui aiment notre maison.»



