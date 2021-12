Une comédie sympathique : Les mythos

Amis depuis l’enfance, Moussa, Nico et Karim sont agents de sécurité dans un grand magasin.

Forts de cette expérience, ils décident un jour de se faire passer pour des gardes du corps. C’est ainsi qu’ils sont chargés de la protection de Marie Van Verten, une riche héritière.



Au début, le spectateur a du mal à s’habituer à cette comédie aux gags assez lourds, menée par des comédiens inconnus. Puis, peu à peu, les personnages deviennent attachants et on se surprend à à rire.



L’opposition entre deux milieux très différents, la jet-set et la cité, permet quelques gags réjouissants, et cette bande de pieds nickelés, qui ne manquent pas de courage ni d’esprit d’initiative, finit par séduire, sans pour autant faire oublier les nombreux défauts de cette gentille comédie.



Comédie française (2011) de Denis Thybaud, avec Stéphan Crayencour (Marie), Ralph Amoussou (Moussa), Alban Ivanov (Nico), William Lebghil . Durée 1 h 27.