L’olive, une perle en cuisine

Aiglefin en croûte d’olives

Pour 4 personnes





12 olives noires dénoyautées et finement coupées

75 g de chapelure fraîche

1 c. à soupe d’estragon frais haché

1 gousse d’ail pelée et écrasée

3 oignons nouveaux nettoyés et finement coupés

1 c. à soupe d’huile d’olive

4 filets épais d’aiglefin de

175 g sans les arêtes

Pour accompagner :

Carottes cuites

Haricots secs cuits



Préchauffez le four à 190°C (th. 5). Dans un petit saladier, mélangez les olives émincées, la chapelure et l’estragon haché.



Ajoutez l’ail écrasé, les oignons nouveaux coupés, l’huile d’olive et remuez légèrement.

Épongez les filets d’aiglefin avec un linge humide ou du papier absorbant, puis disposez-les sur une plaque à pâtisserie légèrement graissée. Répartissez uniformément la préparation aux olives sur les filets et étalez-la de façon homogène.



Mettez au four 20 à 25 minutes ou jusqu’à ce que le poisson soit cuit et la croûte dorée.

Servez immédiatement avec les carottes et les haricots secs.

Le bon truc. L’aiglefin est un poisson assez cher, vous pouvez le remplacer par du merlan.