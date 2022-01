Lycées professionnels : l’énorme chantier de Barentin

En 2006, un bâtiment destiné à la formation aux métiers de la restauration et de l’hôtellerie, d’une hauteur de cinq étages, a été livré. S’y trouvent désormais les cuisines pédagogiques ainsi que les salles spécialisées de physique-chimie et de biologie. Les locaux affectés à la demi-pension ont également été restructurés.



24 millions d’euros

C’est un établissement encore une fois bien transformé qui accueillera les lycéens d’Edmond Labbé à la rentrée. Et pour cause : ils sont une vingtaine d’ouvriers et techniciens à travailler sur ce vaste chantier sans compter la dizaine de démolisseurs qui est également à pied d’œuvre. Deux bâtiments ont déjà été restructurés afin d’accueillir des logements de fonction ainsi que des salles de cours où sera dispensé l’enseignement général et artistique. En outre, les élèves internes auront, dès cette année, de nouveaux blocs sanitaires.



Depuis 2004, le Conseil régional a dépensé près de 24 millions d’euros pour restructurer les locaux du lycée. Après des années de travaux, le chantier touche à sa fin. L’ensemble des opérations devrait être achevé pour la rentrée 2012.



D’ici là, le vaste bâtiment de 4 300m2, dont la construction a déjà commencé, sera achevé. Il abritera les différents ateliers dédiés aux formations industrielles. Le pôle de “vie scolaire” doit être livré pour la même date. Cette ultime phase du chantier devrait coûter quelque 15 millions d’euros, hors taxe, et hisser le lycée de Barentin au top des établissements professionnels normands.

Anne Letouzé