Tina Arena en concert aux Docks 76

Pour débuter sa tournée européenne, Tina Arena, a choisi de passer à Rouen, aux Docks 76. Le rendez-vous est fixé au samedi 10 septembre, à 16 h, pour ce concert gratuit en plein air, sur l’esplanade, que donnera la chanteuse australienne d’origine sicilienne, connue, entre autre, pour la bande originale du Masque de Zorro, “I want to spend my life time loving you”, titre qu’elle a interprété avec Marc Anthony. Les fans pourront ensuite participer à la séance de dédicaces qui se déroulera sous la mezzanine.