Infarctus : la découverte rouennaise

Reconstituer tout un réseau de vaisseaux sanguins afin de remplacer ceux qui ont été détruits à cause d’un infarctus : l’idée n’est pas neuve mais l’unité de recherche de l’Université de Rouen semble avoir bel et bien trouvé la solution.



Un “engrais” pour vaisseaux sanguins

Après un infarctus, la partie du cœur touchée n’est plus irriguée, le muscle s’atrophie : c’est la cause des insuffisances cardiaques. La nouvelle thérapie utilise l’angiogenèse - la création de vaisseaux sanguins stables et fonctionnels. “En combinant deux facteurs de croissance, nous avons réussi à recréer de nouveaux vaisseaux et ainsi augmenter le flux sanguin, et réalimenter correctement le muscle cardiaque ”, explique Ebba Brakenhilm, de l’équipe qui a fait cette découverte.

Pour administrer cet “engrais pour vaisseaux sanguins”, les scientifiques ont collaboré avec une chimiste de Reims, Florence Edwards-Levy. “Nous avons travaillé avec elle pour insérer les protéines de croissance dans des micro-capsules, qui libèrent la substance sur le long terme.” Pour le moment, l’expérimentation sur les gros animaux n’a pas encore commencé, mais les premiers résultats sont plus qu’encourageants.