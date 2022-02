Incendie à l'usine GPN de Grand-Quevilly : le pire évité

C'est à 8h45 qu'un incendie s'est déclaré dans la salle des machines d'une unité de production d'ammoniac, dans la partie sud de l'usine GPN, classée Seveso. C'est une caméra de surveillance qui a permis à la direction de réagir. "Une fuite de gaz s'est enflammée sur le compresseur de synthèse d'ammoniac", a expliqué Patrick Le Calvé, directeur-adjoint de l'usine, qui a immédiatement communiqué sur l'incident. L'unité, qui date de 1978, a été arrêtée et les 7 employés qui y travaillent se sont repliés. Si aucun blessé n'est à déplorer, deux d'entre eux ont été pris en charge, "à cause du stress" provoqué par l'incident.

Absence de rejets toxiques

Aucun rejet de gaz toxique n'a été constaté sur les capteurs spécifiques, a affirmé la direction et la préfecture de Seine-Maritime. Sur le moment, une déflagration due à un dégagement d'hydrogène a pu être entendue dans le voisinage et un dégagement de fumées était visible. "Il s'est vite dissipé. De la même manière, nous avons tout de suite obturé les égoûts pour éviter tout rejet toxique dans la Seine".

Environ 70 sapeurs-pompiers ont été dépêchés, mais les secours propres à l'usine avaient déjà maîtrisé les flammes avant leur arrivée. Les pompiers ont placé des capteurs supplémentaires dans les vents dominants, mais, selon eux, aucun rejet toxique n'a, encore une fois, été constaté.

"Les causes exactes de cet incident ne sont pas encore connues", a reconnu Patrick Le Calvé. "L'unité est mise à l'arrêt et purgée. Une enquête approfondie va être menée pour comprendre et mettre en place des mesures préventives".

Ironie de l'histoire, la directrice de cabinet du préfet de Seine-Maritime, Florence Gouache, était à Paluel, sur un exercice de sécurité civile (une simulation d'accident nucléaire) lorsque l'incident s'est produit dans l'usine GPN. L'exercice à la centrale nucléaire a été "ralenti" pour lui permettre de se rendre à Grand-Quevilly. "Si vous sentez une odeur, c'est normal, il s'agit d'un gaz très odorant. Mais il n'y a aucune toxicité", a tenu à rassurer la sous-préfète.

Environ 340 personnes travaillent sur le site GPN de Grand-Quevilly.