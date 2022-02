76: le préfet et "la liberté religieuse"

Installée lundi 26 septembre à la préfecture de Seine-Maritime, à Rouen, elle a pour but d'instaurer un dialogue entre élus, responsables de services publics et représentants des cultes bouddhistes, catholiques, juifs, musulmans, orthodoxes et protestants.

"Elle permettra d’étudier en concertation des questions telles que la création, l’entretien et l’utilisation des lieux de culte, les aumôneries dans les services publics, ou les questions de laïcité à l’école, dans le fonctionnement des services publics ou l’utilisation des espaces publics", explique la préfecture.