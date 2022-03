Fête de l'Aïd : la préfecture rappelle les règles

"Réglementation du transport et de l’abattage des ovins à l’occasion de la fête musulmane de l’Aïd-el-Adha

La célébration de la fête religieuse musulmane de l’Aïd-el-Adha devrait avoir lieu le

dimanche 6 novembre 2011.

Dans cette perspective, l’ensemble des services de l'État concernés sont mobilisés afin de

concilier pratiques religieuses et respect des dispositions réglementaires en matière de

santé publique, de protection animale et de respect de l’environnement.

Ainsi, entre le 1er novembre et le 12 novembre 2011, les conditions de détention, de

transport et d’abattage des ovins vivants, sont réglementées par arrêté préfectoral. Seuls

les transports de professionnels, avec le document de circulation, sont autorisés à

destination d’abattoirs agréés.

Les abattoirs d’animaux de boucherie agréés, mobilisés à cette occasion afin de répondre

aux exigences de l’abattage rituel effectué par des sacrificateurs agréés, ont été

destinataires d’un rappel de leurs obligations réglementaires. L’abattage rituel hors abattoir

est interdit et répréhensible.

Les services d’inspection vétérinaire des abattoirs assureront en permanence l’inspection

des animaux vivants et des carcasses.

Les services de la direction départementale de la protection des populations, la police et la

gendarmerie veilleront au respect de la réglementation et réprimeront la mise en place de

sites d'abattage clandestins."