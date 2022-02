Association Artisans du monde : favoriser le commerce équitable

“Le commerce équitable, le bio, sont dans l’air du temps, les politiques en parlent, mais la mise en pratique réelle reste rare”, déplore Christiane Lemaire, bénévole au sein de l’association Artisans du Monde.Dans la boutique, la pratique est au contraire bien réelle et concrète. Les divers objets vendus (bijoux, vêtements adultes et enfants, produits de soin du corps, produits alimentaires bio, vaisselle…) sont tous issus du commerce équitable.

Qu’est-ce-que cela signifie ? L’association, développée dans de nombreuses villes de France, achète les objets auprès d’une quarantaine de coopératives à l’étranger, en Asie et en Afrique, dans des régions en difficulté. En échange, la coopérative signe une Charte, dont l’application est contrôlée. Elle s’engage ainsi à respecter plusieurs conditions, dans le but d’améliorer le niveau de vie des habitants : interdiction du travail des enfants, projet social, respect des droits des salariés, ou encore production biologique. Un moyen d’aider des pays en crise et d’accéder à des objets originaux, provenant des quatre coins du monde. Que du bonheur, pour tous.

Pratique. 82, Rue de la République.