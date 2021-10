L’association “Effet de serre toi même” organise la fête de l’environnement le samedi 21 mai, de 14h à 18 h 30 sur la place de la Grand’Mare, à Rouen. Lancée par des citoyens concernés par la cause environnementale, l’association est créée en 2005 et débute par des interventions dans des cafés sous la forme de “café climat”.

Lors de ces rendez-vous, des scientifiques sont présents pour débattre, informer et sensibiliser le plus grand nombre. L’association intervient également lors des rencontres de l’habitat durable et propose des ateliers pratiques afin de communiquer sur les gestes écologiques du quotidien. La fête de l’environnement est une grande première pour cette association désireuse de faire évoluer l’image d’une écologie rébarbative. “Cet événement est fait pour que les Rouennais changent de regard sur l’écologie, leur apprendre qu’ils peuvent s’amuser en étant écolos et arrêter de les faire culpabiliser”, explique Anne-Sophie David, coordinatrice de l’association. Animations et spectacles présenteront l’écologie d’une manière décalée pour un après-midi qui promet d’être festif.



Pratique. Effet de serre toi même, 7 rue Dieutre, Rouen. Tel. 02 35 70 67 27