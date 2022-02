Gymnastique : quatre Rouennais aux Mondiaux de Tokyo

Dix mois avant les Jeux Olympiques de Londres, la compétition sera intense. En jeu : la sélection de l’équipe de France aux prochaines olympiades.



Bouhail, la pointure

La “gymnastique rouennaise se porte très, très bien”, assure Frantz Gaillard, manager à l’Entente Sottevillaise. Des 12 athlètes sélectionnés en équipe de France, quatre sont issus des clubs de l’agglomération rouennaise. Deux viennent de Sotteville : Thomas Bouhail, double champion d’Europe 2009 et 2011, et champion du monde 2010 au saut, et Arnaud Willig, 5e par équipe au concours général des mondiaux de Rotterdam (2010).

Après un début de saison prometteur, tous deux rêvent de podium. A l’Elan Gymnique rouennais, Rose-Eliandre Bellemare et Aurélie Malaussena donneront le meilleur d’elles-mêmes pour permettre à la France de figurer parmi les huit premières nations qualifiées pour les JO. “Elles n’ont pas de chance de médaille individuelle, l’idée est de construire une équipe féminine. Le collectif est très soudé et a très envie de se qualifier, ensemble”, indique Guillaume Brétin, manager à l’EGR.

