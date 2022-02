L'individu a opéré en plein après-midi. Il est 15h10 lorsqu'un homme rentre dans cette libraire-presse d'Elbeuf, située rue de la République. Au moment des faits le propriétaire était à l'intérieur avec un client. L'individu est entrée par la porte principale et aurait brandi un fusil, selon les témoins. Il est reparti avec la caisse et un certain nombre de jeux à gratter. Une enquête est en cours.