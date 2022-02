En automne, l’art fleurit en Normandie

Le festival Automne en Normandie ? C’est, du 19 octobre au 21 novembre, des animations programmées non-stop dans toutes les salles culturelles de la région. La nouvelle programmation promet des moments surprenants.



Ces échanges entre des cultures très variées feront de cette 6e édition un lieu magique permettant aux spectateurs de profiter d’instants privilégiés. Cette année, les projecteurs seront braqués sur le Nord de l’Europe et ses influences. Parmi les spectacles prévus, Michel Nyman (compositeur), Keren Ann Zeidel (chanteuse néerlandaise), le musicien islandais Bardi Johannsson et le metteur en scène Arthur Nauzyciel .

Parmi les spectacles de la semaine, retrouvez :

. Du répertoire classique à la danse contemporaine : des regards croisés. Conférence et projection de Xavier Baert (Cinémathèque de la Danse), jeudi 20 octobre, 18h, au Théâtre des Arts

. Michael Nyman, ciné opéra exposition, du jeudi 20 octobre au dimanche 20 novembre (sauf les 1er et 11 novembre), de 9h30 à 17h30, Abbaye de Jumiègese. Entrée libre

Pratique. Automne en Normandie. Infos au 02 32 10 87 00. L’ensemble de la programmation est sur automne-en-normandie.com.