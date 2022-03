Discriminations : la Halde est morte, vive la Crealde !

Déjà à l'origine du forum Diver(c)ités, la Crea de Laurent Fabius veut aller plus loin sur le thème des discriminations. Cette toute nouvelle Crealde, acronyme de Commission Rouen Elbeuf Austreberthe de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, est composée d'élus de la Crea, mais aussi de représentants associatifs, du Conseil général, du Conseil régional, de l'Etat ou d'universitaires.

"La Crealde est la préfiguration de l'Observatoire des discriminations qui nous permettra, dans un second temps, de mettre en place un plan d'actions et de les évaluer", a expliqué Laurent Fabius, jeudi 20 octobre, lors de la présentation officielle de la commission.

Pour commencer, deux diagnostics vont être rapidement menés. "Sur la question du genre dans l'accès aux études et aux stages, et dans le monde des ressources humaines et de l'emploi", a détaillé Jean-Michel Bérégovoy, vice-président de la Crea en charge des discriminations. Les inégalités hommes-femmes seront donc le premier type de discriminations courantes étudié par la Crealde.

Un projet est aussi en cours avec le journal participatif pour jeunes, "Globule". Une édition spéciale "discriminations" devrait être rédigée avec des jeunes.

La composition de la Crealde :

Monsieur Laurent FABIUS, Président de la CREA

Monsieur Jean-Michel BEREGOVOY, Vice-président de la CREA, en charge de la lutte contre

les discriminations

Madame Christine RAMBAUD, Vice-présidente de la CREA, en charge de l’égalité hommesfemmes

Monsieur Rémi CARON, Préfet de la Région de Haute-Normandie ou son représentant, Marion

PERRIER, Déléguée Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité

Monsieur Alain LE VERN, Président de la Région de Haute-Normandie

Monsieur Didier MARIE, Président du Département de Seine-Maritime ou son représentant

Caroline DUTARTE Vice-Présidente de la commission Solidarités

Madame Maryvonne LYAZID, Adjointe au Défenseur des Droits

Monsieur Sid ABDELLAOUI, enseignant-chercheur, Université de Rouen

Monsieur Jean THIBERVILLE, Président de l’association "Ecrit et Santé", qui publie le journal "Globules"

Monsieur Serge BALACHEFF, Président de l’AVIPP (Association d'aide aux Victimes et d'Information sur les Problèmes Pénaux)