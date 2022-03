INBP de Rouen : trophée des talents

Vendre, conseiller ce qu'il faut, cerner la demande d'un client, c'est tout un art et c'est le travail des vendeuses et des vendeurs qui travaillent en boulangerie-pâtisserie. Cette évolution du métier de vendeurs a motivé l'organisation d'un trophée des talents, pour mettre en avant le travail des vendeurs et des vendeuses en boulagerie-pâtisserie.

L'INBP de Rouen accueille aujourd'hui lees talents du conseil et de la vente en boulangerie-pâtisserie. Au terme de 6 épreuves pratique, le trophée sera remis aux participants qui auront acquis une note égale ou supérieure à 16/20.

Ce concours est ouvert au 16-26 ans, diplômés et travaillant déjà en entreprise.