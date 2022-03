Les porcelets bien dodus de L’Ours Noir

Il n’y pose sa tente à Rouen que deux fois par an, alors mieux vaut ne pas le rater. Au bout de la foire Saint-Romain, tout près du 106, “L’Ours Noir” est une institution, une référence dans le milieu des restaurants forains, un haut-lieu des viandes grillées et du cochon de lait ! Nous avons sommes allés vérifier le bien-fondé de cette réputation.



Dehors, des dizaines de porcelets dodus tournant devant les braises vous font de l’oeil dès votre arrivée. Poussez la porte de l’Ours Noir et découvrez cette immense salle sous tente, montée pour l’occasion, où des dizaines et des dizaines de longues tables en bois s’alignent sur un parquet. Sentez revivre l’instinct gaulois qui sommeille en vous ! L’ambiance est familiale et les plâtrées généreuses. Alors, sans hésiter, je commande un porcelet, spécialité maison oblige. Les grands appétits ne seront pas déçus : la tranche de jeune cochon est épaisse et charnue, sous une peau craquante. Elle arrive fumante avec son régiment de frites et, en prime, le sourire de la serveuse. Car, il faut le souligner, c’est aussi un point fort de l’Ours Noir : on y est bien accueilli. Côté tarifs, comptez 4,90 € pour des saucisses de Francfort jusqu’à 15,10 € pour du cochon de lait, le plus prisé. La carte propose aussi un large choix de hors d’œuvre et de desserts.



Pratique. Ouvert tous les midis et soirs.