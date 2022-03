Venez fêter la Saint Romain !

La foire Saint Romain de Rouen, c’est un moment incontournable. C’est aussi la plus grande fête foraine de province en France. Pendant un mois, toute la population de l’agglomération rouennaise se donne rendez-vous. Grande roue, manèges à sensations, comme le “King”, mais aussi les chouchous, ou encore la barbe-à-papa seront de la partie.



Cette année sera marquée également par l’émission d’un timbre postale en l’honneur des industriels forains de la foire. Cet événement atteint ainsi une dimension patrimoniale méritée qui fait la fierté des organisateurs et de la ville qui les accueille. La fête commence dès vendredi 21 octobre, à 16h tapantes pour l’ouverture de la foire. L’inauguration est prévue samedi 22, à 16h30. La Reine de la Saint-Romain sera couronnée en mairie, jeudi 27 octobre, à 11h30. A noter que pour le 15 novembre, il sera prévu une journée pour les jeunes handicapés.



Pratique. Foire Saint Romain du 21 octobre au 20 novembre sur les quais bas rive sud de la Seine. Ouverture : du lundi au vendredi et le dimanche de 13h30 à 23h et les vendredis et samedi de 13h30 à 1h. Info complémentaires : foirestromain.fr.

(Photo Christophe Pasquet)