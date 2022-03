Affaissements d'immeubles à Rouen : ces colosses aux pieds d'argile

Rue Lémery, non loin de la place Cauchoise, une haute palissade cache deux immeubles malades, aux portes murées. Sur leur façade grise, de longues fissures balafrent le crépi. Ces bâtiments souffrent d’un mal profond : ils s’affaissent. La hantise de tout propriétaire. Pourquoi eux et pas d’autres ? La réponse est... géologique.

Une reconstruction précipitée ?

“Il y a des millions d’années, une faille active, séparant deux blocs géologiques, a fait remonter à la surface des sables et argiles très plastiques”, révèle Pierre Pannet, géologue régional au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), établissement public de référence sur les risques du sous-sol. “Une des failles secondaires s’est ouverte au niveau du vallon de la Maladrerie, descendant l’actuelle rue Jeanne d’Arc”.

Bon nombre d’immeubles reposent donc désormais sur du sable et des argiles. Aïe... “Quand elles sont humectées, les argiles peuvent glisser ou gonfler. De la même manière, l’eau lessive les sables”. Le cas paraît grave. Et une composante humaine semble rendre certains édifices plus fragiles que d’autres. “Nous remarquons que les bâtiments récents sont les plus touchés”, poursuit Pierre Pannet. “Mon hypothèse est que cela est lié aux bombardements de la guerre. Certains terrains n’ont pas dû être assez tassés avant de reconstruire”.

Rive droite, à Rouen, le problème ne se limite pas à la rue Lémery. Du nord au sud, suivant l’orientation de la faille, la rue Maladrerie, l’extrêmité sud de la rue Verte, une partie du boulevard de la Marne et la rue Jeanne d’Arc sont également concernées. En 2009, déjà, Pierre Pannet avait rédigé un rapport sur les risques d’affaissement rue Maladrerie. “Là, les mouvements de terrain résultaient de la dissolution par l’eau de la craie du Cénomanien, âgée de 95 millions d’années”.

Peut-on se battre contre la réalité géologique ? “Parfois, il est trop tard, mais le plus souvent, il suffit de stabiliser l’immeuble en ancrant ses fondations plus profondément ou en les chaînant”.

Thomas Blachère