Rouen. Sécurité routière à Rouen : le délégué interministériel en visite constate 48 excès de vitesse

Il n'est pas venu pour rien. Mercredi 12 octobre 2016, le délégué interministériel à la sécurité routière Emmanuel Barbe s'est rendu à Rouen (Seine-Maritime) dans le cadre des rencontres de la sécurité.

25 policiers mobilisés pour des contrôles de vitesse

Il s'est posté, en compagnie de 25 policiers dont 10 motards, au rond-point de Madagascar, rive gauche, de 9h30 à 12h pour une opération de contrôles de vitesse avec interception des automobilistes empruntant le Pont Flaubert dans le sens rive droite-rive gauche.

42 excès, cinq retraits de permis

Et, en à peine plus de deux heures, le délégué interministériel a pu assister à la verbalisation de 48 vitesses excessives dont cinq avec rétention du permis de conduire, ce qui signifie que les conducteurs roulaient à plus de 40 km/h au-dessus des 70 km/h autorisés sur le pont.

