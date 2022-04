Présidentielle 2022. Pouvoir d'achat, éolien... les temps forts du débat d'entre-deux-tours à Caen

Alors qu'Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, la rédaction de Tendance Ouest organisait un débat d'entre-deux-tours jeudi 14 avril, de 12 h à 13 h. Deux représentants locaux étaient invités. Le député LREM Bertrand Bouyx, représentant d'Emmanuel Macron et Philippe Chapron, conseiller régional et responsable du Rassemblement National au niveau départemental.

La première partie de l'émission était consacrée au pouvoir d'achat, un sujet au cœur des préoccupations des Français. La candidate d'extrême droite a fait du pouvoir d'achat un élément central dans sa campagne. Philippe Chapron ne s'en cache pas. "Elle s'est emparée du sujet avant tout le monde. La mesure phare est de baisser la TVA de 20 % à 5,5 % sur toutes les énergies (fioul, gaz, électricité, etc)". Une mesure qui coûterait, selon l'élu, douze milliards d'euros à l'Etat si Marine Le Pen était élue présidente de la République. Pour Bertrand Bouyx (LREM), "la baisse de la TVA ne peut avoir lieu que dans le cadre d'un accord européen". Afin d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, le président sortant propose de tripler la Prime Macron. "L'entreprise reste libre de la verser ou non. On pense aussi aux indépendants en versant 550 € par an pour ceux qui sont au SMIC." Quid des classes moyennes ? "C'est l'enjeu de la bataille du plein-emploi !", répond Bertrand Bouyx. "Mais il y a peu d'offres d'emploi", rétorque Philippe Chapron.

Démanteler les éoliennes ?

Le deuxième thème abordé concernait l'énergie et notamment l'éolien terrestre et en mer. La Normandie est très concernée puisque quatre parcs offshore vont voir le jour d'ici 2028 : à Fécamp, au Tréport, au large du Cotentin et au large de Courseulles-sur-Mer dans le Calvados. Marine Le Pen est claire, elle ne veut pas d'éoliennes, qu'elles soient offshore ou terrestres. Énergie jugée "très coûteuse" par Philippe Chapron, l'éolien "peut être un complément au nucléaire mais les citoyens y sont opposés notamment à cause des nuisances produites". La candidate du Rassemblement National compte même démanteler les éoliennes existantes. À quel prix ? "On assumera ce coût financier important." Mission impossible selon Bertrand Bouyx "Il y a des engagements financiers avec des sociétés et des autorités locales." À l'inverse, Emmanuel Macron compte prolonger le développement de ces parcs éoliens. Au niveau local, Bertrand Bouyx tient à nuancer. "L'éolien sur terre et l'éolien offshore n'ont rien à voir. Il faut faire attention aux zones où on implante les éoliennes en consultant les habitants mais aussi les pêcheurs pour l'offshore."

