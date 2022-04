Caen. Présidentielle 2022 : revivez le débat d'entre-deux-tours

La rédaction de Tendance Ouest organisait en direct un débat d'entre deux tours de l'élection présidentielle ce jeudi 14 avril, de 12h à 13h. Deux invités étaient présents sur le plateau de Caen.

Bertrand Bouyx, député du Calvados et représentant de la République en Marche.

Le député LREM Bertrand Bouyx représentait Emmanuel Macron et le conseiller régional Philippe Chapron, président du Rassemblement National au niveau du département du Calvados, représentait Marine Le Pen.

Philippe Chapron, conseiller régional et président du Rassemblement National au niveau départemental.

Réecoutez l'intégralité du débat Impossible de lire le son.

L'émission était découpée en trois parties. La première était consacrée au pouvoir d'achat, un thème central de cette campagne présidentielle 2022. La deuxième concernait l'énergie, notamment les projets de parcs éoliens.

Débat de l'entre-deux-tours de l'élection presidentielle sur @tendanceouest à #Caen avec les soutiens d'Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ecoutez Bertrand Bouyx (LREM) et Philippe Chapron (RN) sur notre antenne 100.2 pic.twitter.com/D9X0erWcwC — Tendance Ouest (@tendanceouest) April 14, 2022

Et enfin, en troisième et dernière partie, Tendance Ouest donnait la parole aux Normands. Trois questions étaient posées aux deux représentants, à propos de l'écologie, la réforme de l'Etat et l'attractivité de la France en matière de réindustrialisation. Tendance Ouest sera de nouveau en direct à l'occasion du second tour, dimanche 24 avril, dès 19 heures.