[Photos+vidéo] Parc éolien en mer de Fécamp. Les fondations gravitaires bientôt prêtes

Les travaux de futur parc éolien en mer de Fécamp se poursuivent. En ce mois de février, la première fondation gravitaire, des 71 éoliennes prévues sur site, a été achevée. Ces monstres de béton vont servir de support aux éoliennes. Les fondations sont construites sur le port du Havre, quai de Bougainville. Le chantier a débuté en décembre 2020. Il accueille au quotidien entre 600 et 1 000 salariés.

Un chantier impressionnant par sa taille.

Fondations gravitaires, un chantier hors norme Impossible de lire le son.

Les plateformes des fondations, à 50 mètres de hauteur, accueilleront les éoliennes.

Le consortium constitué de Bouygues Travaux Publics, Saipem et Boskalis a la charge de la construction, du transport et de l'installation en mer des fondations gravitaires sur lesquelles reposeront les éoliennes. Chaque fondation pèse 5 000 tonnes et mesure 31 mètres de diamètre à sa base. La hauteur de la fondation, allant de 48 à 54 mètres, dépend de sa zone d'implantation en mer.

Côté calendrier, les fondations gravitaires seront transportées sur le site du parc entre juillet et août prochain. Chaque fondation sera remplie de ballasts et pèsera au final 10 000 tonnes (soit l'équivalent de la Tour Eiffel). Viendront ensuite s'installer les éoliennes construites à l'usine Siemens Gamesa du Havre. Les premières devraient tourner en septembre 2023, pour une mise en service complète du parc en décembre 2023.

Le chantier est situé entre Port 2 000 et le pont de Normandie.

Des coffrages géants pour ces montres de béton.

Le parc éolien de Fécamp aura une capacité de près de 500 MW et produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 770 000 personnes, soit 60 % des habitants de Seine-Maritime.