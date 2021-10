Dieppe-Le Tréport. Éolien en mer : une campagne d'études pour sonder les fonds marins

Nouvelle étape dans le projet d'éolien en mer au large de Dieppe et du Tréport. À partir du dimanche 12 juillet et pour environ un mois, la société Éolienne en mer Dieppe le Tréport mène une campagne géophysique en mer sur la zone du projet. De quoi établir une cartographie précise des fonds marins, avec notamment les profondeurs précises. "Pour ce faire, il y aura un bateau sur zone de 62 mètres de long qui va tracter des sondeurs multi-faisceaux", détaille Maude Harribey, responsable des relations locales pour le projet. En clair, des sortes de sonars vont permettre de relever d'éventuelles anomalies. "Cela permettra d'identifier des objets en mer que l'on viendra plus tard vérifier, pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'engins explosifs", la zone étant particulièrement concernée par des munitions datant des deux guerres mondiales.

Des carottages du sol

En parallèle, cinq carottages du sol marin doivent être menés, sur une profondeur de trois mètres. "Ça devrait nous permettre d'étudier la corrosion bactérienne par rapport aux futurs pieux des éoliennes", explique Maude Harribey.

Des compléments de recherche et développement qui peuvent encore, à la marge, faire évoluer le projet.