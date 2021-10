Les bons petits plats des P’tits Radis

Trois petits radis vous font signe, lorsque vous passez rue de Le Nostre, à deux pas de la préfecture. Des petits radis qui ont donné leur nom à ce restaurant charmant habillé de rouge. Murs rose, vieilles publicités, petites tables et intérieur vintage : la tentation est trop forte. Ce midi, nous déjeunerons ici !



La salle est presque pleine mais on nous trouve une petite table, blottie dans un coin du restaurant. On se sent ici chez soi. La carte est simple et efficace, avec une formule à 12,50 € proposant une entrée-plat-café ou un plat-dessert-café. Pour moi, ce sera un gratin de poireaux, chèvre, miel, jambon et crème de tandoori. Original et succulent ! Les poireaux sont accompagnés de carottes et le fromage de chèvre apporte une petite note acidulée délicieuse. Ma voisine se délecte d’un pavé de bœuf et ses frites maison. Une réussite également.



En dessert, on nous apporte, dans de petits bocaux, une mousse au chocolat à l’ancienne, une vraie, ferme et fondante, et du mascarpone et sa mousse de noix de coco, avec une touche de fleur d’oranger. Vu le silence religieux avec lequel ma voisine savoure son plat, le dessert doit être excellent. Ajoutez à cette cuisine pleine de saveur, un service charmant et vous avez un aperçu des lieux. Un conseil toutefois, pour éviter une cruelle déception, il est prudent de réserver !



Pratique. Les P’tits Radis, 32 rue de Le Nostre, tél. 02 35 71 43 77.