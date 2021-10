"Bombes 2 Bal" pour finir Chants d'Elle en beauté

Le festival, “Chants d’Elles”, cette manifestation qui honore les textes et les voix féminines, touche déjà à sa fin, puisque le concert de clôture arrive à grand pas, à la Maison de l’université.

En attendant la saison prochaine, que l’association organisatrice “A travers chants” espère encore plus riche en ateliers culturels, c’est les “Bombes 2 Bal”qui clôtureront le festival 2011. Le groupe, composé de six chanteurs-musiciens et de deux danseurs, arrive tout droit de Toulouse. Tous chantent et louent les vertus et le charme de la langue occitane. Ce ne sera pas seulement un concert mais un vrai bal populaire. Et pas n’importe quel bal puisque celui-ci sera enrichi de musette, reggae mais aussi ska, salsa, tango et danse africaine. Explosif !



Pratique. Bombes2bal, samedi 3 décembre, à 20h30. Salle de spectacle de la Maison de l’université de Mont-Saint-Aignan. Tarifs : 5€, 7,20 €, 11,20 €. Réservation au 02 35 74 18 70