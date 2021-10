Le photo-club de Rouen, 120 ans et en pleine forme

Ce club symbolise l’histoire de plusieurs générations de passionnés de photographie. Il compte aujourd’hui une soixantaine d’adhérents d’âges différents. L’association propose des sorties photographiques ou encore des ateliers de retouches numériques le samedi matin, et une ou deux réunions par mois.

Débutants et confirmés

Durant ces réunions, les membres soumettent leurs photos à l’analyse de tous. “C’est en écoutant les commentaires des autres que l’on progresse”, estime Arnaud Serander, le président. Les photographes sont de tous niveaux, les débutants apprenant des plus expérimentés, et le club a permis à des jeunes de se découvrir une vocation. Ces passionnés de l’objectif participent aussi à des concours, comme celui du “marathon photo” proposé par la FNAC de Rouen. Des expositions sont également organisées, l’une d’elles a lieu en ce moment à l’hôtel Ibis de Saint-Sever.

Pratique. Photo-club de Rouen, maison des associations, 11 avenue Pasteur, Rouen. Tél. 02 35 03 97 31, photoclubrouen.free.fr.

Photo Laura Lelandais