LNPN : et Réseau Ferré de France créa le scénario AB !

Mardi 6 décembre, Réseau ferré de France (RFF), maître d’ouvrage du projet de ligne nouvelle Paris-Normandie (LNPN), a surpris son monde en proposant un nouveau tracé, synthèse des scénarii A et B. C’est au niveau d’Evreux et de Louviers-Val-de-Reuil (plan), la “fourche” où se séparent les lignes haut et bas-normandes, que RFF apporte une “correction”. Selon lui, le scénario AB coûterait moins cher et limiterait les traversées de vallées majeures.

