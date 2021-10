Alimentation : non au régime restrictif

Plus il y aura eu d’écarts, plus le corps aura stocké, et donc plus longue sera l’élimination. “Il n’est pas question de se priver totalement de bœuf bourguignon, raclette et des bons petits plats bien nourrissants ! Toutefois, au quotidien, il faut des menus complets et équilibrés, riches en fruits et légumes de saison”, indique Lucile Bringault, diététicienne dans le service du professeur Dechelotte, à la polyclinique Saint-Julien de Petit-Quevilly.



Des repas diversifiés

En hiver, “l’organisme consomme un peu plus d’énergie du fait de la thermorégulation, mais manger plus n’est pas nécessaire car souvent nous faisons moins d’activités physiques”. Ainsi, les portions de sucre et de graisses doivent rester identiques été comme hiver. Consommez fruits et légumes, frais ou surgelés au naturel, en ajoutant épices et condiments. Attention : “tout ce qui est déjà cuisiné est forcément plus riche puisque les industriels rajoutent sucres et graisses”, prévient-elle.

Diversifiez au maximum votre alimentation : au petit-déjeuner, un produit céréalier en quantité modérée (pain complet, pain aux céréales, biscottes, céréales complètes), un laitage, un fruit ou une compote sans sucre ajouté ou un petit verre de jus d’orange et une boisson chaude. Pour le déjeuner ou le dîner, il faut un repas complet par jour avec une entrée (crudités ou potage), des féculents (environ un tiers d’assiette : pâtes, riz, pain, pomme de terre, légumes secs), des légumes verts, des protéines (œufs, volaille, poisson, etc.), un laitage (yaourt ou 30 à 40g de fromage), un fruit. Rappelez-vous, les crèmes desserts ne sont pas des yaourts ! Et limitez votre consommation d’œufs à 6 par semaine.

Pratique. www.mangerbouger.fr ; la santé vient en mangeant www.inpes.sante.fr

Marianne Sirgo-Donnaes

(Photo : Attention : la perte de poids passe par l’activité physique accompagnée d’une alimentation saine et équilibrée.)