Alimentation : après l’été, surveillez votre assiette

L’été est souvent prétexte à des écarts alimentaires, les beaux jours étant propices aux retrouvailles autour d’un bon repas. “A la rentrée, il est important de retrouver un rythme alimentaire, qui a été perdu pendant les vacances,” indique Brigitte Bénard, diététicienne au CHU Charles-Nicolle.



Eviter le grignotage

Ce rythme ? C’est prendre un petit-déjeuner, un déjeuner et un dîner à heure régulière. “Sauter des repas est contre-indiqué : cela épuise l’organisme et favorise le grignotage.” De plus, manger à heure fixe permet de ne pas avoir faim à toute heure et donc d’éviter le grignotage. “Nous conseillons de faire un repas consistant le midi, en combinant féculents et fibres, pour tenir toute la journée. Le soir, un dîner léger suffit. L’alimentation est un carburant dont a besoin notre corps. Le soir, nous en avons moins besoin.”

C’est aussi le moment de préparer son organisme à passer l’hiver, en commençant dès maintenant une cure de vitamines. “Rien ne vaut celles apportées par les fruits comme les agrumes.”

