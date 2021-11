En questions. Koh-Lanta : "J'ai été en danger dès le premier jour", confie Clémence Castel après son départ

C'est la fin de l'aventure Koh-Lanta : La Légende pour Clémence Castel. L'émission diffusée sur TF1 réunit cette saison la crème de la crème des aventuriers depuis ses 20 ans d'existence. Parmi eux, la seule double gagnante de toute l'histoire de Koh-Lanta : Clémence Castel. L'aventure est malheureusement terminée pour celle qui partage sa vie entre Saint-Lô et Cherbourg. Éliminée sur l'île des bannis, Clémence Castel reste malgré tout fière de son parcours. Entretien.

Quel est votre état d'esprit après

cette dernière épreuve éliminatoire ?

J'ai essayé de rester concentrée tout au long de l'épreuve pour essayer de mettre toutes les chances de mon côté et continuer l'aventure. Ça n'a pas suffi, tout simplement parce qu'Alexandra était très forte. C'est forcément de la déception de sortir à ce moment-là du jeu, mais je ressens aussi une certaine fierté, parce que j'ai été en danger dès le premier jour de l'aventure, et finalement, je sors seulement au bout du 24e ou 25e jour.

Clémence Castel revient sur sa dernière épreuve Impossible de lire le son.

Aujourd'hui, quel souvenir gardez-vous de cette aventure ?

Je garde un souvenir ému de mes deux victoires. La première que j'ai remportée lorsqu'on était encore qu'entre filles, et la seconde, lors de l'épreuve de l'apnée. Une victoire sur ce Koh-Lanta-là vaut dix victoires sur un Koh-Lanta normal, vu le niveau qu'il y avait.

Clémence Castel revient sur ses victoires Impossible de lire le son.

Vous avez été dans le viseur de vos adversaires sur l'île. Quelles sont vos relations avec eux en dehors du tournage ?

J'ai envie de garder de bonnes relations avec tout le monde parce qu'il faut arriver à dissocier le jeu de la vraie vie. Beaucoup de personnes ont voté contre moi, mais ce n'est pas pour ça que je ne m'entends pas avec elles en dehors de l'aventure.

À l'exception de Coumba, qui ne veut plus me parler. Mais le message que je veux faire passer, c'est que ma porte est grande ouverte. Je serai toujours d'accord pour discuter avec elle, m'expliquer et retisser des liens qu'on avait tissés en 2005.