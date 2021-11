Cherbourg-en-Cotentin. Clémence Castel définitivement sortie de Koh-Lanta

Cette fois, il n'y aura pas eu de retournement de situation. La Cherbourgeoise Clémence Castel a éteint sa propre flamme, mardi 2 novembre, à l'issue d'une ultime épreuve sur l'île des bannis de Koh-Lanta, La Légende.

Clémence, éliminée par la tribu la semaine précédente, affrontait Coumba et Alexandra et devait s'imposer dans une épreuve mêlant vitesse et équilibre pour continuer à espérer une 3e victoire sur le jeu d'aventure de TF1. Mais c'est finalement Alexandra qui a raflé la mise. La Manchoise d'adoption sera tout de même membre du jury final, qui devra désigner le vainqueur. Mais elle suivra de loin la fin de l'aventure. Elle reste à ce jour la seule double gagnante de l'émission (2005 et 2018).