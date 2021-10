Discothèque. Clémence Castel reprend le Kaluma à Cherbourg, et garde son esprit rock !

Le Kaluma reprend vie ce vendredi 24 septembre à Cherbourg, par le biais de deux nouvelles propriétaires : la double gagnante de Koh-Lanta Clémence Castel et la Cherbourgeoise Marie Vallognes, qui ont rebaptisé la discothèque rue de l'Union, "Le Bohemian", en référence au célèbre titre de Queen. L'identité rock du lieu sera perpétuée, avec "des morceaux que les gens connaissent, dans lesquels ils peuvent se retrouver. Je pense à Noir Désir, Indochine, Les Rolling Stones, Pixies…", explique Clémence Castel, persuadée que "la crise [sanitaire] est dernière nous, et que de beaux jours vont s'offrir à nous. Les gens veulent sortir, et se retrouver dans des lieux qui les rapprochent. Il y a aussi beaucoup d'espoir dans le fait d'ouvrir une boîte de nuit aujourd'hui". À la carte : un accent mis sur "de bonnes bières", comme La Cotentine (locale) ou La Bohémienne, en clin d'œil à l'esprit du lieu. Et bonne nouvelle : l'entrée sera gratuite !

