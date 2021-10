Potimarron : viande et poireaux sur le web

Le principe est simple : le client commande des fruits et légumes sur le site de l’entreprise, ceux-ci sont ensuite livrés dans un point relais ou sur le lieu de travail. Les deux cogérants, Amaury Boulnois et Henri Dupuy, proposent également la vente de paniers, déjà préparés ou à garnir soi-même.

La commande se fait jusqu’au mardi soir, pour une livraison le jeudi ou le vendredi. Potimarron propose également depuis peu le “Drive fermier” de viande normande. La livraison se fait une fois par mois. La jeune entreprise achète aux producteurs de la région et privilégie au maximum les fruits et légumes produits en France. Les valeurs de l’entreprise ? “Qualité et fraîcheur des fruits et légumes, ainsi que transparence vis-à-vis du client sur l’origine du produit”.

Pratique. www.potimarron.com. Tél. 02 32 08 02 84.