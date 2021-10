Un pas de plus vers une université de Normandie

"Depuis plusieurs années, les universités de Caen, du Havre, de Rouen, les deux écoles d’ingénieurs, l’ENSICaen et l’INSA de Rouen, travaillent ensemble pour aller plus loin dans la recherche et offrir de nouvelles formations”, assure Joël Alexandre, président du tout nouveau Pôle français d’enseignement supérieur (Pres) Normandie Université.

Cette “maison commune” permettra aux 60 000 étudiants concernés de trouver plus facilement une formation complémentaire, tout en restant en Normandie. De nouveaux cursus verront le jour en 2012-2013. L’Etat doit verser la dernière moitié du million d’euros qui servira à faire fonctionner, à Caen, le siège du Pres.

La création de cette structure pourrait convaincre un plus grand nombre d’acteurs, publics et privés, de soutenir des projets de recherche ambitieux. Le dernier en date a pour nom Genesis. Il étudie les effets des irradiations sur les matériaux des centrales nucléaires.