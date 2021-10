Léo Jovanek, une vie d'artiste chanteur

Enfant, Emilien, alias Léo Jovanek, était passionné de dessin. En amoureux de l’énergie qu’il est, il éprouve le besoin de bouger. A 13 ans, il arrête tout au profit de la basse et de la guitare. Il monte un groupe de rock avec des amis pour lequel il compose et chante. C’est l’époque des premières scènes musicales. A 17 ans, il rentre successivement au Conservatoire de Rouen et au Conservatoire national supérieur de Paris. Il en ressort à 23 ans, avec le diplôme d’enseignement musical de contrebasse, ainsi qu’une solide culture classique et symphonique.

Du rock et du “métal”au Conservatoire de Paris

Il commence à donner des cours de musique : guitare, contrebasse, basse, violoncelle. En parallèle, durant quatre ans, il s’essaie au théâtre, à la bande dessinée, à la peinture. Son premier album, autoproduit et sorti en 2008, est révélateur de cet état d’esprit très “touche à tout”. Et puis, “j’ai été repéré par plusieurs radios, festivals, j’ai joué avec des musiciens professionnels”. Fin 2011, en première partie de Nolwenn Leroy et de Guillaume Grand. Devant 8000 personnes. “Avant les concerts, je suis malade. C’est horrible. Juste avant Nolwenn, j’ai fait du taï shi pendant un mois !”.

“Depuis novembre, j’ai pas mal retravaillé ma musique. Je me suis professionnalisé, déterminé un style qui me convenait au niveau de l’énergie, du style musical plus electro-dance, de ce que je voulais écrire, avec des chansons en français. Je travaille beaucoup sur l’écriture, la composition et la production de mon second album électro-dansant”.

Léo Jovanek, 28 ans, veut “vivre de sa vie d’artiste”. Son souhait : “c’est de toucher les gens. Que cela leur parle au ventre, que cela les remue”. Son second opus sortira en septembre. Puis il partira en tournée.