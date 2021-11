Oeufs au lait

Pour 6 personnes

Préparation et cuisson :

45 mn + refroidissement

45 cl de lait frais entier (450 g)

5 cl de crème Fleurette de 30 % à 35 % de matière grasse (50 g), 1/2 gousse de vanille, 4 œufs, 80 g de sucre semoule

6 ramequins individuels en porcelaine blanche de 8 cm de diamètre environ



Préchauffez le four à 200 °C (th. 6-7). Portez le lait et la crème Fleurette à ébullition. Fendez la gousse de vanille en deux dans le sens de la longueur pour en récupérer les petites graines noires. Dans un bol, battez les œufs à l’aide d’une fourchette. Ajoutez la vanille, les œufs battus et le sucre semoule au liquide bouillant. Laissez infuser 15 mn puis filtrez à travers une passoire fine.

Versez la préparation dans les ramequins. Placez-les dans un plat à gratin rempli de 2 cm d’eau tiède. Glissez au four pour 20 à 25 mn. Vérifiez la cuisson en piquant la pointe d’un petit couteau qui doit ressortir sèche de l’œuf au lait. Laissez-les refroidir puis conservez au réfrigérateur jusqu’à dégustation.

Astuce : une pincée de sel dans la préparation des desserts à base de lait pour faire ressortir les arômes vanille, cannelle… Le dessert est assez cuit quand le dessus est bien doré.