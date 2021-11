Avec les pâtes, mettez le paquet !

Cannellonis au gorgonzola



50 g de beurre salé

1 échalote émincée

2 tranches de bacon découpées et émincées

225 g de champignons finement émincés

25 g de farine

120 ml de crème fraîche

125 g de lasagnes aux œufs fraîches (6 feuilles)

40 g de beurre doux

150 g de gorgonzola coupé en dés

150 ml de crème liquide



Préchauffez le four à 190°C (th 5). Faites fondre le beurre salé et faites dorer l’échalote et le bacon pendant 4 à 5 minutes.

Ajoutez les champignons et laissez cuire pendant 5 à 6 minutes Incorporez la farine, faites cuire 1 minute, puis versez la crème fraîche et laissez cuire à feu doux 2 minutes. Laissez refroidir.

Coupez chaque feuille de lasagnes en deux. Déposez de la farce sur chacune des moitiés, et roulez-les. Disposez les cannellonis dans un plat à four légèrement huilé.



Chauffez le beurre nature à feu très doux, et une fois qu’il est fondu, ajoutez le gorgonzola. Remuez jusqu’à dissolution du fromage, puis incorporez la crème fraîche. Amenez lentement à ébullition, puis laissez mijoter à feu doux pendant 5 minutes, jusqu’à épaississement de la sauce. Nappez les cannellonis avec la sauce. Enfournez pendant 20 minutes. Servez avec de la salade verte.