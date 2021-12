O Binôme : un duo gagnant pour une cuisine de choc

O Binôme c’est une petite table à l’entrée de la rue Eau de Robec. Aux commandes de ce nouveau restaurant, un couple : le mari est en cuisine, sa femme au service. Curieux, nous décidons de découvrir cette nouvelle adresse. Passons la porte.

La décoration intérieure est simple et jolie, toute de vert et blanc. Nous prenons place dans la salle située à l’arrière. Chacun opte rapidement pour la formule complète à 14,90€ :

En entrée, il fait froid ce jour-là, ce sera potage à la carotte. Il est servi dans une petite cocotte, accompagnée de croutons et de fromage rapé. C’est simple mais excellent. Les choix divergent pour le plat de résistance. Certains choisissent le lapin au cidre, accompagné de pommes fruits et d’un gratin de pomme de terre. Il ne reste bientôt plus rien dans les assiettes. Mes voisins gourmets et gourmands ont plus qu’apprécié.

Ma voisine a pris quant à elle du poulet, sauce à la crème, accompagné de petites carottes et courgettes. J’ai eu envie pour ma part d’essayer la tartine au chèvre. C’est copieux et délicieux. La grande tranche de pain est recouverte de pommes de terre, de lardons et de chèvre. Le tout est accompagné de salade. En dessert j’opte pour la mousse au chocolat au lait, aérienne et onctueuse, je suis conquise. Un café conclut agréablement le repas.



Pratique. O Binôme, 196 rue Eau de Robec, Rouen. Tél. 02.76.28.57.06.