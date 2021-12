L’Océanic, l’ancien refuge du peintre Le Trividic

L’Océanic, place du Gaillardbois, entre la Seine et la cathédrale, est une brasserie qui cache bien son jeu. Saviez-vous qu’elle était fréquentée, en son temps, par Pierre Le Trividic, fameux peintre de l’école de Rouen ? Aujourd’hui, vous n’y croiserez peut-être plus beaucoup d’artistes, mais l’établissement demeure une bonne adresse pour se restaurer.

Cuisine simple mais efficace et ambiance agréable : voilà comment résumer ce que cache L’Océanic. Les grands classiques occupent la carte : terrine de lapin, rillettes de canard ou tomate mozzarella en entrée ; poulet aux cèpes, papillote de julienne ou steak tartare en plat principal...

Saveur au rendez-vous

Pour 12€, le midi, une formule entrée-plat ou plat-dessert conviendra parfaitement aux travailleurs pressés comme aux flâneurs relax. Je choisis le plat du jour : andouillette-frites. Un incontournable, certes, mais de très bonne tenue. L’andouillette est cuisinée avec simplicité, mais le résultat est convaincant, la saveur au rendez-vous. D’autant plus qu’elle est accompagnée de frites maison très appréciables. En dessert, je conclus mon repas sur une belle tarte (maison également) aux pommes et fruits rouges.

Bref, L’Océanic, sans être un haut-lieu de la gastronomie, est une brasserie simple et attachante. Parfois, on ne demande rien de plus.

Pratique. L’Océanic, 1 rue de la Savonnerie, à Rouen. Tél. 02.35.70.38.98. Sur internet : oceanic-rouen.com