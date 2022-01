Sur Le Rocher, on apprécie les moules

Décidément, la rue Eau de Robec regorge de petites tables sympathiques et originales. C’est le cas du Rocher, au bord du cours d’eau, spécialisé dans les moules frites. Nous décidons d’y déjeuner en terrasse, à l’ombre d’un parasol aussi bleu que ce ciel de printemps.



La recette classique des moules est évidemment sur la carte, mais pour les aventuriers culinaires, la maison propose aussi des moules au roquefort, à la crème ou encore au maroille. Le tout accompagné de frites maison, et à volonté. Mon voisin, prudent, se cantonne aux moules marinières. Mais avec ma voisine, nous nous lançons à la découverte des moules au roquefort.

Des moules, mais pas seulement

Une grosse marmite arrive bientôt suivie de frites, fines et croustillantes. Les mollusques sont parfaitement cuits, et la sauce délicieuse. Le fromage rehausse agréablement le goût. Une autre convive, qui avait choisi des moules à la crème, a un petit regret car les moules sont un peu fades.

Pour ceux qui n’apprécient pas les moules, le restaurant propose des salades et plats de pâtes. Une glace est le final rêvé pour ce copieux repas. Et le note est raisonnable : 17,50€ pour des moules frites, deux boules de glaces et un café. Enfin, le service, tout en sourire, est de très bonne qualité. On est servi ici comme des rois !

Pratique. Le Rocher, 172 rue eau de robec, Rouen. www.lerestaurant-lerocher.com. Fermé le lundi.