Pour quatre personnes.

Préparation : 15 mn





200 g de salade type romaine

4 tranches de saumon fumé

4 grandes tranches de pain

de campagne

3 tomates, 1 concombre, 1 petit oignon, 2 échalotes

1/2 tasse + 3 cuillères à soupe d’huile d’olive

1/4 de tasse de vinaigre de vin rouge

3 cuillères à soupe de jus de citron, 1 gousse d’ail, 1 botte de ciboulette



Laver les tomates et les découper en dés.

Eplucher et épépiner le concombre, le couper en fines rondelles.

Eplucher et émincer l’oignon.

Dans un bol, mélanger la demi-tasse d’huile, le quart de tasse de vinaigre de vin et la ciboulette hachée.

Ajouter le saumon fumé coupé en dés, les échalotes hachés.

Poivrer. Laisser macérer environ 30 mn au frais.

Dans un saladier, placer la romaine, ajouter les dés de tomates, les rondelles de concombre et d’oignon.

Toaster les tranches de pain de campagne au grille-pain ou sous le grill du four. Etaler la marinade de saumon fumé sur les toasts. Dans un bol, mélanger les trois cuillères à soupe d’huile d’olive et de jus de citron, l’ail pressé, le sel, le poivre. Assaisonner la salade avec ce mélange. Servir avec les toasts.