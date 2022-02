Déjeunez libanais à la Bekaa, rue Fontenelle à Rouen

La jolie trouvaille de cette semaine est installée rue Fontenelle, à cinq minutes de la place du Vieux Marché. Sa devanture peinte en vert est ornée de deux cèdres, symbole du Liban. Le ton est donné : en franchissant le seuil on entre en terre libanaise.

L’ambiance nous transporte d’emblée au Moyen-Orient : des tissus colorés sont tendus aux murs, la musique est en accord avec les lieux. Le midi, la maison propose plusieurs formules. Notre tablée opte pout l’assortiment de mezzé.

On nous sert rapidement du hommos, une purée de pois-chiche, onctueuse sans être grasse. On nous apporte également du warak enab, des feuilles de vignes garnies de riz, légèrement vinaigré. Viennent ensuite une salade de crudités assaisonnée avec du citron, des jawaneh, petites ailes de poulet flambées à la sauce d’ail. Un régal, au goût très fin. Et enfin des boulettes de pois-chiches et de fèves. L’ensemble accompagné de pain sans levain.

Pour finir en beauté ce repas copieux, je me décide pour un flan à la crème libanais, parfumé à la fleur d’oranger. Ce dessert léger et sucré achève parfaitement le repas.

Si vous voulez vous plonger dans l’ambiance libanaise, n’hésitez pas. Le Bekaa est fait pour vous.

Pratique. Le Bekaa, 60 rue Fontenelle, à Rouen. Tél. 02.35.86.51.99.