Joubeil : toutes les saveurs du Liban

Un cèdre, symbole du Liban, se détache de la vitrine de Joubeil, ce restaurant libanais qui se situe à cinq minutes de la place Saint-Marc. Les assiettes colorées qui ornent les tables évoquent les couleurs chaudes de l’Orient. Les chaises arborent même des fichus à clochettes, comme là-bas, les danseuses du ventre. Le menu du midi propose un Mezzeh Balbek, une pâtisserie orientale et un café pour 12,90 €. Toute la tablée opte pour cette solution.



Le mezzeh est un florilège de spécialités du pays. Celui-ci est constitué de hommos, une purée de pois-chiche, du laban, un mélange de fromage blanc, menthe, ail et concombre. On picore dans les plats des galettes de blés chaudes. On y trouve bien-sûr du taboulé libanais, très riche en persil. Un délice ! Il y a également un assortiment de rikakat, des feuilles de brics farcies au fromage de brebis, des sambouziks à la viande, des petits beignets, et enfin des kébbés qui sont des boulettes faites de viandes et de blé concassé.



C’est un vrai voyage que l’on fait par le biais de son assiette. En dessert, on nous apporte une pâtisserie faite de cheveux d’ange, de fleur d’oranger et des pistaches. Le tout arrosé d’un petit café. Un bon restaurant dépaysant. Seul bémol : il ne vaut mieux pas avoir un trop gros appétit.



Pratique. Joubeil, 52 rue des Augustins, Rouen. Tél. 02 35 70 11 75.