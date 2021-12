Dépaysement garanti à La Suite afghane

Aujourd’hui, place à l’aventure culinaire. C’est décidé, ce sera un restaurant afghan. à deux pas de la place Saint-Marc, la Suite afghane propose bien sûr des mets afghans mais aussi libanais et thaïlandais qui raviront les palais les plus exigeants. Franchir le seuil de ce restaurant, vous plonge réellement dans une suite afghane, ornée de fauteuils amples et confortables. La musique orientale en fond sonore finit de vous mettre dans l’ambiance.



Le libanais, tout le monde connaît, je préfère donc me concentrer sur les mets typiquement afghans. En entrée, les beignets d’aubergines et de pommes de terre sont tout simplement sublimes et les galettes de viandes aromatisées au herbes, le Chapli Kebab, provoquent une explosion de saveurs qui ravissent toute la tablée. En plat de résistance, je commande un Kabouli, des brochettes de noix de veau mariné, accompagnées de riz doré aux fruits secs. La viande est rosée, tendre à souhait et très goûtue. Les fruits secs se marient parfaitement au riz. Une réussite. Pour finir sur une note sucrée, je me laisse tenter par la Ferni, une crème aux amandes, saupoudrée de pistache. C’est frais, et très sucré. Le service est discret et souriant, accompagné d’explications pour certains plats. On se régale tout en s’instruisant.



Pratique. 3-5 rue des Augustins, Rouen. Tél.02 35 15 42 52. www.lasuiteafghane.com