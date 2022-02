Les petits plats brillants de La Tasse d’Or

Discrète, cette Tasse d’Or. Rue Petit de Julleville, entre l’Archevêché et la rue du Général Leclerc, le petit salon de thé-restaurant est à l’écart des grands flux. C’est pourtant un joli bijou et l’on aurait tort de ne pas franchir sa porte. Avant toute chose, pensez à réserver, car le lieu n’est pas bien grand. Ici, tout, absolument tout, est fait maison.

On y déguste des tartes, des cakes, des desserts délicieux. Ce midi, je lance les festivités par un cake au chorizo et à la mozzarella à en fondre de plaisir. Poêlé avant d’être servi et accompagné de salade, cette entrée donne le ton. On sent que la cuisine est faite avec amour et passion. Et on adore.

La suite confirme ce premier aperçu gustatif. Entre deux plats du jour, il faut trancher entre la tarte-crumble aux légumes d’été et au parmesan, ou le saumon mariné aux agrumes et ses lentilles corail. J’opte pour le second et je ne regrette pas. Les lentilles, en une purée froide délicate, s’allient avec merveille au poisson mariné. Mes voisins, qui avaient choisi la tarte-crumble, se régalent autant.

Prix très abordables

En dessert, les gateaux maison me font de l’œil mais je craque pour la coupe glacée pêche melba. Avec, en prime, un excellent café (un choix de plusieurs grands crus). Pour l’entrée-plat-dessert et café, comptez 14,50€. La Tasse d’Or m’a conquis.



Pratique. La Tasse d’Or, 18 rue Petit-de-Julleville. Tél. 02.35.15.58.26.